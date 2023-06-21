Около 2,4 кг пороха нашли в сарае у охотника в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Калининском районе.

Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что 64-летний местных житель незаконно хранит дома порох. Во время проверки информация подтвердилась. В хозпостройках на территории частного дома нашли около 2,4 кг запрещенного вещества. Выяснили, что мужчина занимается охотой. После аннулирования лицензии на хранение оружия и боеприпасов порох он не сдал.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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