Около 160 га зарезервировали для строительства Восточного обхода в Краснодаре

Постановление о резервировании около 160 га территории подписал глава краевой столицы Евгений Наумов.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Краснодара.

Согласно документу, в мэрию города с ходатайством об установлении публичного сервитута для складирования строительных и прочих материалов, а также для размещения вспомогательных или временных сооружений и строительной техники обратился краевой минтранс.

Ограничение затронет четыре больших земельных участка, среди которых территория ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства. Действовать оно будет 11 месяцев. Плата за сервитут — 0,1% от кадастровой стоимости участков.

Общий срок производства работ — 38 месяцев. Они включают в себя строительство дороги, переустройство контактной сети РЖД и строительство путепровода через трассу и ж/д пути.

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