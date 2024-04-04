Авторазвязку построят в Новороссийске за 565 млн рублей

В Новороссийске выбрали победителя конкурса по созданию автомобильной развязки на проспекте Дзержинского от улицы Южной до Мурата Ахеджака.

Согласно данным госзакупок, новую авторазвязку будет строить ООО «Красноармейское ДРСУ». Стоимость строительства — 565,1 млн рублей.

Подрядчик должен будет устроить пересечение кольцевого типа и выезд с него на улицу Котанова. Планируемое завершение работ — июнь 2025 года. Сам проспект Дзержинского увеличат до 6 полос, также там сделают тротуары, освещение и остановки, сообщает «РБК Краснодар».

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