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Авторазвязку построят в Новороссийске за 565 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtorazvyazku-postroyat-v-novorossijske-za-565-mln-rublej
Авторазвязку построят в Новороссийске за 565 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Новороссийске выбрали победителя конкурса по созданию автомобильной развязки на проспекте Дзержинского от улицы Южной до Мурата Ахеджака.

Согласно данным госзакупок, новую авторазвязку будет строить ООО «Красноармейское ДРСУ». Стоимость строительства — 565,1 млн рублей.

Подрядчик должен будет устроить пересечение кольцевого типа и выезд с него на улицу Котанова. Планируемое завершение работ — июнь 2025 года. Сам проспект Дзержинского увеличат до 6 полос, также там сделают тротуары, освещение и остановки, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: новую развязку главной магистрали в Новороссийске начнут строить 10 апреля.

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