Около 150 кубанских казаков-добровольцев отправятся на Донбасс

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Торжественную церемонию провели на территории Центра подготовки добровольцев.

Кубанские казаки-добровольцы будут принимать участие в СВО в составе отрядов БАРС-16 и БАРС-1 казачьей бригады «Кубань». Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой и обмундированием. Две недели они проходили подготовку, обучались вести разведку, управлению военной техникой и беспилотниками.

«Казаки всегда защищают Отечество с честью, храбростью и достоинством. Уверен, что все поставленные боевые задачи будут выполнены в полном объеме. Возвращайтесь с победой», — обратился к казакам-добровольцам вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сейчас в составе бригады «Кубань» и воинских частей в СВО принимают участие более 2,6 тыс. казаков Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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