Около 150 автомобилей 18 сентября стоят в пробках перед Крымским мостом

На юге России продолжается курортный сезон. Многие жители страны отправляются к известным курортам на личных автомобилях

По данным на 15:00 18 сентября, к пунктам досмотра в очереди со стороны Керчи стоят 150 машин. В связи с очередью в пробке перед пунктом досмотра водители проводят около часа.

В то же время со стороны Тамани затора перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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