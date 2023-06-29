Около 13 тыс. машин проезжает каждый день через пост Магри в Сочи

Об этом 29 июня сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в ходе совещания, на котором обсудили вопросы транспортной безопасности и логистики.

Мэр Сочи отметил, что курортный сезон выходит на максимальные показатели: каждый день через пост Магри в город въезжает и выезжает почти 13 тыс. машин.

«Делаем упор на общественный транспорт. С первого июля увеличим количество городских автобусов и рейсов, появятся два круглосуточных маршрута в аэропорт — 105а и 558. Добавим новые рейсы пригородных электропоездов, каждый день их будет 75», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Глава Сочи также сообщил о том, что работы в рамках «дорожного» нацпроекта завершили раньше срока, всю технику с городских улиц убрали. Также сняли реверсивное движение на участках федеральной трассы А-147 в Сочи.

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