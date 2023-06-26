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Около 100 тыс. пассажиров воспользовались продленным троллейбусным маршрутом № 4 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-100-tys-passazhirov-vospolzovalis-prodlennym-trollejbusnym-marshrutom-4-v-krasnodare
Около 100 тыс. пассажиров воспользовались продленным троллейбусным маршрутом № 4 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

За первые две недели работы обновленного маршрута поток пассажиров увеличился почти на 20%.

В середине июня троллейбусный маршрут № 4 продлили до Немецкой деревни. Он проходит по улицам Западный Обход, Красных Партизан, имени Академика Трубилина, Северной, Октябрьской, Мира. Место разворота — Привокзальная площадь. Протяженность маршрута составляет 36 км.

«Две недели назад сами проехали первые остановки на новых троллейбусах. Улучшенные показатели демонстрируют, что продленный маршрут популярен среди жителей. Если они пересядут с машин на общественный транспорт, то в городе станет меньше пробок», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«В день количество пассажиров увеличилось в среднем от 3 до 5 тыс. Хотя летом общественным транспортом всегда пользуются меньше людей. Осенью продолжим следить за ситуацией, чтобы полностью оценить востребованность продленного маршрута», — подчеркнул замглавы краевой столицы Владимир Архипов.

Также Архипов отметил, что маршрут продлили на 14,9 км, а прирост составил свыше 70%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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