Около 100 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Краснодаре

Возгорание произошло вечером 17 июля в квартире на 10 этаже жилого дома на улице Героев-Разведчиков.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 17:03. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что горит квартира площадью 40 кв. м. При тушении пожара пришлось эвакуировать 100 жителей многоквартирного дома.

В 17:24 возгорание локализовали, не допустив распространение огня, а в 17:31 полностью ликвидировали. На месте работали 20 специалистов и 6 единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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