Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Краснодаре

Пожар в жилом доме на улице Тургенева произошел после полудня 22 июля.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 12:43. Уже через шесть минут спасатели прибыли на место происшествия и зафиксировали возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома.

По предварительной информации, загорелись вещи. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 10 человек.

В 13:03 пожар на площади 40 кв. м локализовали, а в 13:07 полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

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