Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
22.07.2024 15:23
Пожар в жилом доме на улице Тургенева произошел после полудня 22 июля.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 12:43. Уже через шесть минут спасатели прибыли на место происшествия и зафиксировали возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома.
По предварительной информации, загорелись вещи. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 10 человек.
В 13:03 пожар на площади 40 кв. м локализовали, а в 13:07 полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.
Читайте также: пожар на месте разрушенного хлопком газа здания в Апшеронске потушили.