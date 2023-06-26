Около 10 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Краснодаре

Мероприятие состоялось 24 июня в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, в праздновании Дня молодежи приняли участие около 10 тыс. человек. Еще 3 тыс. зрителей присоединились к онлайн-трансляции.

Для гостей мероприятия работали тематические площадки по 8 направлениям. Самой посещаемой из них стала площадка «Навстречу Родине», ее посетили 6 тыс. человек.

«Ребята прошли интерактивный тренинг «10 граней патриотизма», посмотрели фильм «Крылья» о герое СВО, а также посетили военно-патриотическую выставку. 5,5 тыс. человек приняли участие в форматах #МЫВМЕСТЕ площадки «Навстречу добру». 850 карьерных консультаций для молодежи провели специалисты. Более 1,5 тыс. людей посетили лекции и мастер-классы на площадке «Навстречу знаниям»», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

После этого состоялся праздничный концерт с участием приглашенных исполнителей.

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