Кондратьев: молодежь определяет вектор экономического, социального и политического развития Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня принял участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи.

В выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в краевой столице глава Кубани посетил тематические площадки по различным направлениям и пообщался с молодежным активом края и представителями общественных организаций.

«Молодежь — это настоящее и будущее, которое зависит от ваших талантов и способностей, жизненной активности и отсутствия равнодушия. Именно вы в ближайшее время будете определять вектор экономического, социального и политического развития, находиться в основе технологического и интеллектуального прорыва. Для этого главное, чтобы вы поверили в себя и, невзирая ни на что, были вместе. Мы должны объединиться — этого требуют сегодняшние вызовы, только вместе мы сможем с ними справиться. Вы потомки великого народа-победителя, от вас зависит судьба края и всей страны. Уверен, у нас все получится», — сказал Кондратьев.

В ходе встречи участники обсудили вопросы обеспечения преемственности поколений, патриотического воспитания в школах, поддержки молодежных инициатив, развития образования и спорта и улучшения качества жизни на селе.

В краснодарском выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в честь Дня молодежи организовали тематические площадки, в том числе с мастер-классами, образовательными лекциями, управлением беспилотником и краевым фестивалем экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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