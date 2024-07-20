Около 10 тыс. человек остаются без света в Анапе после энергосбоев

Электроэнергии 20 июля нет как в самом городе, так и пригороде — Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке.

Обесточенные объекты электросетей на улицах Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и других, где идут восстановительные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ Анапы Александр Алевинский и заместитель прокурора Владимир Колесников.

Мэрия и профильные компании привлекли дополнительные ресурсы, чтобы ускорить восстановление линий. В частности, установлен дополнительный дизельный генератор в центральной части Анапы — на улице Ивана Голубца.

Кроме того, проводится проверка работы ресурсоснабжающих организаций, их действиям по принятию мер для устранения аварий будет дана оценка, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне порядка 17 тыс. жителей Анапы оставались без света.