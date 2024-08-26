Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Около 1 тыс. машин 26 августа стоят в очереди на досмотр к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-1-tys-mashin-stoyat-v-ocheredi-na-dosmotr-k-krymskomu-mostu-26-avgusta
Около 1 тыс. машин 26 августа стоят в очереди на досмотр к Крымскому мосту
Фото t.me/glav_most

По данным на 14:00, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста ожидают очереди почти 1 тыс. автомобилей.

Так, со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 910 машин. Время ожидания — около трех часов.

Со стороны Тамани в пробке стоят 85 автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Читайте также: из-за пробок перед Крымским мостом установили биотуалеты и пункты выдачи воды.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях