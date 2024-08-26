Около 1 тыс. машин 26 августа стоят в очереди на досмотр к Крымскому мосту

По данным на 14:00, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста ожидают очереди почти 1 тыс. автомобилей.

Так, со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 910 машин. Время ожидания — около трех часов.

Со стороны Тамани в пробке стоят 85 автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Читайте также: из-за пробок перед Крымским мостом установили биотуалеты и пункты выдачи воды.