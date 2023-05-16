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Около 1 тыс. га плавней обработали от комаров в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-1-tys-ga-plavnej-obrabotali-ot-komarov-v-anape
Около 1 тыс. га плавней обработали от комаров в Анапе
Фото пресс-службы администрации Анапы

На курорте прошел очередной этап обработки плавней от комаров.

В течение 4 дней специалисты обработали анапские плавни, пруды в хуторе Пятихатки, а также плавни в районе детского парка и старого русла реки Анапки. Всего обработали около 1 тыс. га плавневых территорий.

Работу провело предприятие «Гигиена +». Были задействованы автомобили, ручные аппараты, потравку вели также с воды. Препарат, который использовали для травли личинок комаров, безопасен для человека и биоресурсов.

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