Около 1 кг эфедрона нашли в багажнике автомобиля в Крымском районе

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с оперуполномоченными ОНК ОМВД России по Крымскому району и госавтоинспекторами.

На трассе Славянск-на-Кубани — Крымск правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился 40-летний житель Темрюка. Машину осмотрели, в багажнике нашли контейнер и пакет со светлым кристаллообразным веществом. Экспертиза установила, что это производное эфедрона общим весом около 1 кг. Злоумышленник перевозил наркотик из Абинска в Темрюк и планировал сбыть его через закладки.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемому грозит пожизненный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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