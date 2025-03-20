На Кубани женщина перевозила 1,5 кг синтетики в бензобаке машины

В Кореновске сотрудники полиции при проверке оперативной информации задержали 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Правоохранители осмотрели автомобиль, на котором передвигалась женщина, и обнаружили в бензобаке четыре пластиковые бутылки с таблетками. Согласно заключению эксперта, изъятые таблетки — MDMA общей массой около 1,5 кг.

Установили, что запрещенное вещество женщина планировала сбыть на территории региона при помощи закладок.

Возбудили уголовное дело, распространительницу наркотиков заключили под стражу. Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае задержали наркосбытчика с 1 кг мефедрона. В момент задержания подозреваемый в лесополосе около железнодорожных путей занимался оборудованием тайника. У злоумышленника на месте изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Правоохранители вместе со служебной собакой осмотрели машину, на которой приехал подозреваемый. В салоне нашли еще 9 свертков с таким же порошком.