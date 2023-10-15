Около 1,5 тыс. человек приняли участие в забеге к 230-летию Краснодара

Легкоатлетический забег состоялся 15 октября. В этом году он прошел в 19-й раз и был назван «Город 230» в честь годовщины образования города.

На старт на Главную городскую площадь вышли около 1,5 тыс. человек — взрослые и дети. Взрослые участники могли выбрать одну из трех дистанций — 2×5, 3 и 10 км. Для детей работала детская дистанция длиной в 1 милю.

Маршрут проходил по улице Красной — от городской площади до фонтана у здания ЗСК и обратно. На финише всем участникам вручили памятные медали. Тут же работала фотозона, где участники могли сфотографироваться с бегунами в костюмах.

На время проведения забега в центре краевой столицы было ограничено движение транспорта, сейчас оно восстановлено, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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