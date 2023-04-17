Около 1,5 кг марихуаны изъяли у жительницы Каневского района

Наркотик 53-летняя женщина изготовила из кустов дикорастущей конопли для личного употребления.

В Каневском районе полицейские получили информацию о том, что жительница станицы Новоминской может быть причастна к незаконному хранению наркотиков.

При проверке сведения подтвердились. В результате осмотра дома и хозпостройки женщины правоохранители обнаружили курительные принадлежности и измельченную массу в банках, сумках и пакетах. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — марихуана общей массой около 1,5 кг.

Установили, что местная жительница обнаружила дикорастущие кусты конопли в лесополосе, оборвала их и изготовила наркотик для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. За хранение наркотиков подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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