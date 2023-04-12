Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза

Непоправимые последствия для организма вызывают все виды наркотиков. Привыкание с нескольких употреблений стимулируют вещества, которые называют «тяжелыми» — под них сразу подстраиваются все обменные процессы.

Отказ от таких наркотиков с каждым разом становится все более мучительным, поэтому человек принимает одну дозу за другой.

Все наркотики вредны?

Да. Несмотря на то, что называемые «легкими» наркотики (марихуана и гашиш) ошибочно считают безвредными, они все равно разрушают организм, а удовольствие от них постепенно ослабевает. В связи с этим спустя время начинается лихорадочный поиск чего-то нового, что «травка» уже не дает.

Это новое чаще всего находят в тяжелых наркотиках. Они вне закона по всему миру, но дилеры не дремлют и находят все новые способы распространения.

Какие наркотики считаются тяжелыми?

Это те виды препаратов, которые вызывают самые опасные осложнения — необратимые последствия для психики, внутренних органов и мгновенное привыкание. После употребления таких препаратов здоровье не восстановится даже от полного курса реабилитации.

В эту группу входят героин, кокаин, экстази, амфетамин и метамфетамин, эфедрин и первитин, метадон, ЛСД и дезоморфин.

После приема опиатов — героина, дезоморфина и метадона — у человека наступает состояние эйфории и появляется иллюзия благополучия.

Героин считается одним из самых опасных наркотиков, потому что вызывает сильную зависимость с первого употребления, однако еще опаснее дезоморфин — дешевый аналог героина. Его варят самостоятельно из бензина, всяких растворителей и таблеток с кодеином. Такой токсичный состав приводит к серьезным последствиям — кожа покрывается язвами (поэтому препарат называют «крокодилом»), а в итоге за пару лет организм сгнивает заживо.

Метадон раньше использовали для лечения от зависимости — его давали больному, постепенно снижая дозы. Однако гораздо позже выяснилось, что зависимость от него еще сильнее, чем от героина.

Стимуляторами центральной нервной системы считаются амфетамин и метамфетамин: с их приемом человек не чувствует усталость и может не спать до нескольких суток. Дешевыми аналогами амфетамина считаются первитин и эфедрон — его варят из эфедрина. У них гораздо меньший срок действия — максимум полчаса, однако после приема в скором времени человека ждет слабоумие.

Кокаин изготавливают из листьев кустов коки. Чаще всего его вдыхают носом или втирают в десна — он приводит к эйфории путем стимуляции нервных окончаний и также быстро вызывает привыкание.

Экстази появился в 90-х годах 20 века — его использовали тусовщики. Наркотик давал заряд энергии и яркие эмоции, однако после него оставались токсины, которые сложно вывести из организма — они приводят к сильному отравлению, нарушениям в мозге и разрушению печени.

Еще один молодежный наркотик ЛСД, появившийся в 60-х годах, считается одним из самых токсичных. Он приводит к сильным галлюцинациям вплоть до 12 часов, которые могут быть как яркими и привлекательными, так и ужасающими — могут довести до суицида.

Как наркотики действуют на организм?

Любые наркотики искусственно с большой силой стимулируют центр удовольствия в мозге — кокаин возбуждает одну и ту же клетку многократно, а опиаты повышают выброс дофамина.

Однако при этом опиаты вызывают резкое снижение давления и пульса — они угнетают функции сердечно-сосудистой системы. Другие стимуляторы, наоборот, повышают частоту пульса и давление, в результате чего происходит спазм сосудов, а сердце испытывает перегрузки (и часто не справляется с ними).

На фоне приема даже пары доз тяжелых наркотиков быстро деградирует центральная нервная система и развивается шизофрения. Из-за регулярного употребления — пища перестает нормально перевариваться, снижается либидо, развивается импотенция, ЛСД может привести даже к изменению хромосом.

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