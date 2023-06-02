Около 1,1 тыс. бутылок нелегального алкоголя изъяли из дома жителя Кубани

Уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в отношении 64-летнего подозреваемого направили в суд в Калининском районе.

По данным следствия, мужчина купил спиртосодержащую продукцию, которую хранил в своем доме и продавал местным жителям. Во время обыска обнаружили и изъяли около 1,1 тыс. бутылок алкоголя объемом около 750 л. Общая стоимость нелегальной алкогольной продукции составила около 340 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкоголя без лицензии. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 5,5 тонн суррогатного коньяка и вина изъяли с подпольного склада в Краснодарском крае.