Окаменелые останки древнего носорога пытался отправить в Германию житель Кубани

Контрабанду культурных ценностей выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками таможни.

В Новороссийске в трех посылках, которые были адресованы в Германию, обнаружили дериваты древнего носорога. При отправке посылок в почтовом отделении Геленджика задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина объяснил, что в коробках находятся сувениры для знакомых, и оценил их стоимость в 2 тыс. рублей.

Из посылок изъяли 23 предмета палеонтологии: 22 окаменелых зуба и фрагмент нижней челюсти животного. Изъятые дериваты передали на экспертизу.

Специалисты определили, что окаменелые останки млекопитающего принадлежат древнему шерстистому носорогу и являются культурными ценностями. Для вывоза таких предметов необходимо разрешение Минкультуры РФ.

На мужчину возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Суд назначил обвиняемому 3 года условно. Окаменелости передадут в один из музеев Краснодарского края, сообщает пресс-служба ФТС России.

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