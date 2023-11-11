«Ока» врезалась в грузовик в Тимашевском районе, пострадала женщина

ДТП с участием грузовика и автомобиля «Ока» произошло 11 ноября около 12:00 на трассе в районе станицы Медведовской.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался в сторону Тимашевска. Водитель «Оки», выезжая из-под моста в Медведовскую, не убедился в безопасности этого маневра. Произошло столкновение.

В результате грузовик снес дорожное ограждение и повредил топливный бак. Произошел разлив топлива. В ДТП пострадала женщина-водитель «Оки», ей потребовалась медпомощь.

«Спасатели транспортировали женщину в карету скорой медицинской помощи. Отключили АКБ. Пожарный караул ликвидировал последствия розлива топлива», — сообщает пресс-служба Тимашевского АСО в Telegram.

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