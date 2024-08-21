«Ока» сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Краснодарском крае

ДТП произошло 20 августа около 10:00 на улице Промысловой в Апшеронске. Школьница жива, но получила серьезные травмы.

Предварительно, 11-летняя девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время по дороге двигался 56-летний мужчина за рулем «Астро 11301» и наехал на ребенка.

В результате аварии подросток получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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