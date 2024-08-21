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«Ока» сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oka-sbila-11-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
«Ока» сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

ДТП произошло 20 августа около 10:00 на улице Промысловой в Апшеронске. Школьница жива, но получила серьезные травмы.

Предварительно, 11-летняя девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время по дороге двигался 56-летний мужчина за рулем «Астро 11301» и наехал на ребенка.

В результате аварии подросток получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: женщина попала в больницу после наезда машины на пешеходном переходе в Адыгее. Авария произошла 19 августа около 18:00 на одном из перекрестков Майкопа.

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