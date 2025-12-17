Охранные зоны для 20 памятников природы установили в Краснодарском крае

Охранные зоны создаются, чтобы защитить памятники природы регионального значения от неблагоприятного антропогенного воздействия.

Охранные зоны установили вокруг 20 памятников природы. Среди них — Бейсугский лес урочища Суходол в Брюховецком районе, скала Петушок и Дантово ущелье в Горячем Ключе, а также Ботанический сад Кубанского государственного университета и парк «Солнечный остров» в Краснодаре.

Охранные зоны позволяют сохранить уникальные экосистемы и природные ландшафты. Они устанавливаются бессрочно, гарантируя продолжительную защиту ценных природных территорий.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ближайшее время планируют создать дополнительные охранные зоны, нормативно-правовые акты по которым сейчас проходят согласование, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

