Еще две особо охраняемые природные территории создали в Краснодарском крае

Статус особо охраняемых природных территорий присвоили лиманно-плавневому комплексу «Кирпильские плавни» и государственному заказнику «Урупский».

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в настоящее время в регионе создали 490 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на общей площади около 1,1 млн га.

«Статус особо охраняемых природных территорий получили лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни» и государственный заказник «Урупский». Это важный шаг для сохранения уникальной природы Краснодарского края. Каждый год мы формируем новые ООПТ, чтобы сберечь наши леса, степи и озера для будущих поколений», — отметил Кондратьев.

Комплекс «Кирпильские плавни» занимает более 11 тыс. га на территории Калининского района и Приморско-Ахтарского округа. Водно-болотное угодье насчитывает 24 вида редких и исчезающих на Кубани растений, 18 из которых занесены в Красную книгу РФ.

Заказник «Урупский», располагающийся в Успенском и Отрадненском районах, является ярким примером степных экосистем Западного Предкавказья. Его площадь составляет более 6 тыс. га. Здесь обитают краснокнижные птицы, среди них — кудрявый пеликан, малый лебедь, черный аист, змееяд, орлан-белохвост и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

