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Охранное обязательство оформили для здания главного управления охраны правительственных дач в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohrannoe-obyazatelstvo-oformili-dlya-zdaniya-glavnogo-upravleniya-ohrany-pravitelstvennyh-dach-v-sochi
Охранное обязательство оформили для здания главного управления охраны правительственных дач в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект культурного наследия осмотрели специалисты. Они составили акты техсостояния, а также согласовали необходимые работы, сроки и условия доступа к памятнику.

Охранное обязательство утвердили в феврале. Объект культурного наследия регионального значения «Здание главного управления охраны правительственных дач, архитектор М.И. Мержанов» построен в 1930-х годах на Курортном проспекте, 113.

«Мероприятия по разработке и утверждению документов в целях государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края осуществляются постоянно и направлены на сохранение памятников истории и культуры, а также исторического облика городов и станиц», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Здание построили в период реконструкции курорта и освоения примыкавших к главной автомагистрали территорий. Значительный вклад в создание облика курорта внес личный архитектор Иосифа Сталина Мирон Мержанов.

Архитектор спроектировал в 1934 году первую, четвертую и седьмую дачи у подножия Большого Ахуна рядом с Мацестой. Сейчас там расположены корпус санатория «Зеленая роща» и Сочинское отделение РГО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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