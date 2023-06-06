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Охранники винзавода в Абрау-Дюрсо спасли из сливного озера мальков красноперки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohranniki-vinzavoda-v-abrau-dyurso-spasli-iz-slivnogo-ozera-malkov-krasnoperki
Охранники винзавода в Абрау-Дюрсо спасли из сливного озера мальков красноперки
Фото t.me/lifeabrau

О мальках, попавших через шлюз и оказавшихся в небольшой луже на дне сухого сливного озера, сообщили местные жители.

На место отправились сотрудники безопасности завода игристых вин «Абрау-Дюрсо». Они обнаружили мальков красноперки, спрятавшихся в луже за камнями. Камни осторожно убрали, а мальков выловили сачком и пересадили в ведро с водой. Операция по спасению красноперки заняла около 10 минут. Мальков в ведре перенесли к озеру Абрау и выпустили на волю.

После этого по трубам шлюза охранники прошли в накопитель, где также обнаружили мальков, которых набралось полведра. Мальков также отправили в озеро.

Охранники предположили, что красноперка попала в шлюз, когда была совсем маленькой.

«Мы проверили шлюз, для мальков там прохода нет,. Только вода в настоящее время может просачиваться через слой травы. Но, в любом случае рыбки, которые оказались в луже, уже переселились в озеро. Значит, они вырастут и пополнят биоресурсы Абрау», — цитирует замдиректора по безопасности завода Андрея Войнова газета «Жизнь Абрау».

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