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Охранники нокаутировали несколько человек в массовой драке около пляжа в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohranniki-nokautirovali-neskolko-chelovek-v-massovoj-drake-okolo-plyazha-v-sochi
Охранники нокаутировали несколько человек в массовой драке около пляжа в Сочи

Конфликт произошел накануне вечером на одном из пляжей в микрорайоне Мамайка.

Очевидцы сняли массовую драку на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как охранники в черных майках избивают оппонентов до потери сознания.

Трое мужчин оказались в нокауте и лежали на земле. Очевидцы пытались разнять дерущихся, но безуспешно.

Причины массовой драки на пляже в Мамайке неизвестны. Информация уточняется.

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