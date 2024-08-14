Известный байкер из Сочи скончался после драки в кафе

Потасовка произошла в ночь с 10 на 11 августа в одном из кафе Адлера.

По словам супруги погибшего мужчины, один из посетителей кафе был недоволен игравшей там музыкой. Из-за этого начался конфликт, который перерос в драку между двумя мужчинами.

Она отметила, что во время этой потасовки ее муж получил смертельный удар в голову. Ему пытались оказать помощь очевидцы произошедшего, но спасти мужчину не удалось.

Официальных комментариев по факту драки пока не поступало. Известно, что погибший мужчина — известный на курорте байкер, сообщает «Ъ-Сочи».

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