Охранники Киркорова скрутили Дорохова на съемках фильма в горах Сочи

Это произошло в перерыве между съемками комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым. Производство кинокартины стартовало на Кубани в июле.

Комик и шоумен Денис Дорохов поделился в своих соцсетях видео со съемочной площадки. Вместе с певцом Филиппом Киркоровым они отдыхали между дублями, работа над которыми проходит в горах Сочи.

«Сидим, отдыхаем между дублей. Филипп тут — реально обычный человек. Че, Фил, сгоняй мне за водой? Фил?» — обратился юморист к коллеге по фильму.

После этих слов охранники певца скрутили Дорохова и потащили его на руках. В это время юмористу оставалось лишь кричать: «Да пошутил я, пацаны!».

«Дошутился, Дениска», — написали комментаторы под видео.

Подобные видеоролики юмористического характера Денис Дорохов регулярно выкладывает для своих подписчиков в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Филипп Киркоров снимается в комедии «Братья» про похищение себя в Сочи.