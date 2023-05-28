Охранник разбил игровой автомат на пляже в Джубге ради детских игрушек и сувениров

Преступление произошло на Центральном пляже поселка Джубга. За кражу игрушек злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Местный предприниматель обратился за помощью в полицию и рассказал, что кто-то разбил стекло принадлежащего ему игрового автомата и украл из него детские игрушки и сувениры. Общая сумма ущерба составила 28 тыс. рублей.

Полицейские прибыли на место, изучили записи с видеокамер и опросили возможных свидетелей. Им удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Адыгеи, работавший на пляже охранником. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел МВД.

Выяснилось, что молодой человек продал украденные игрушки и сувениры, а а полученные деньги потратил на себя.

На него завели уголовное дело о краже. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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