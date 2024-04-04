Охранник горнолыжного курорта в Сочи за ногу вытянул туристку из кабины канатки

О произошедшем на подъемнике одном из сочинских горнолыжных курортов инциденте 4 апреля сообщили местные паблики.

На кадрах видно, как охранник подходит к кабинке, берет за ногу сидящую в ней девушку и вытягивает из кабинки. По словам очевидцев, охрана горнолыжного курорта заподозрила туристку в том, что она использовала поддельный ски-пасс. Из-за инцидента подъемник пришлось остановить на 20 минут.

Полиция Краснодарского края уже начала проверку обстоятельств этого ЧП.

«Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Красной Поляне. По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Полицейскими пункта полиции Красная Поляна УВД по Сочи проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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