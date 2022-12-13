Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
Происшествия
13.12.2022 18:04
Инцидент произошел 10 декабря в охотничьих угодьях, закрепленных за ООО «Кубанская охота».
По предварительным данным, один из охотников получил ранение картечью, когда группа охотников вела спортивную и любительскую охоту на копытных животных в лесу.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Любителей охоты призвали соблюдать требования техники безопасности при стрельбе и обращении с оружием.
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