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Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohotniki-tyazhelo-ranili-muzhchinu-v-lesu-v-abinskom-rajone
Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
Фото пресс-службы минприроды Краснодарского края

Инцидент произошел 10 декабря в охотничьих угодьях, закрепленных за ООО «Кубанская охота».

По предварительным данным, один из охотников получил ранение картечью, когда группа охотников вела спортивную и любительскую охоту на копытных животных в лесу.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Любителей охоты призвали соблюдать требования техники безопасности при стрельбе и обращении с оружием.

Читайте также: в горах Сочи от остановки сердца умер 56-летний охотник. Сообщение о том, что в горах в районе аула Малый Кичмай Лазаревского района пропал мужчина, поступило в муниципальную службу спасения от оперативного дежурного «Кубань-СПАС» 21 ноября в 20:40.

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