Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе

Инцидент произошел 10 декабря в охотничьих угодьях, закрепленных за ООО «Кубанская охота».

По предварительным данным, один из охотников получил ранение картечью, когда группа охотников вела спортивную и любительскую охоту на копытных животных в лесу.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Любителей охоты призвали соблюдать требования техники безопасности при стрельбе и обращении с оружием.

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