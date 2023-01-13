Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком
Происшествия
13.01.2023 07:37
В октябре прошлого года у охотника произошел конфликт с сотрудником государственного охотничьего надзора на территории общедоступных угодий.
Мужчина угрожал представителю власти охотничьим ружьем. После этого инцидента егерь обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили личность нарушителя.
Калининский районный суд признал охотника виновным. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Орудие преступления уничтожат. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Читайте также: в Ейском районе браконьер угрожал ружьем егерю, который попросил показать разрешение на охоту. Уголовное дело об угрозе убийством в отношении 47-летнего жителя Москвы направили в суд.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
- В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
- В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
- Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
- Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла