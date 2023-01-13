Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohotnik-ugrozhavshij-ruzhem-egeryu-v-kalininskom-rajone-otdelalsya-uslovnym-srokom
Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В октябре прошлого года у охотника произошел конфликт с сотрудником государственного охотничьего надзора на территории общедоступных угодий.

Мужчина угрожал представителю власти охотничьим ружьем. После этого инцидента егерь обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили личность нарушителя.

Калининский районный суд признал охотника виновным. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Орудие преступления уничтожат. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Ейском районе браконьер угрожал ружьем егерю, который попросил показать разрешение на охоту. Уголовное дело об угрозе убийством в отношении 47-летнего жителя Москвы направили в суд.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
  3. В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
  4. В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
  5. Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
  6. Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях