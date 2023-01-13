Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком

В октябре прошлого года у охотника произошел конфликт с сотрудником государственного охотничьего надзора на территории общедоступных угодий.

Мужчина угрожал представителю власти охотничьим ружьем. После этого инцидента егерь обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили личность нарушителя.

Калининский районный суд признал охотника виновным. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Орудие преступления уничтожат. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Ейском районе браконьер угрожал ружьем егерю, который попросил показать разрешение на охоту. Уголовное дело об угрозе убийством в отношении 47-летнего жителя Москвы направили в суд.