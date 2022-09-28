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На Кубани браконьер угрожал ружьем егерю, который попросил показать разрешение на охоту

Происшествия
28.09.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-brakoner-ugrozhal-ruzhem-egeryu-kotoryj-poprosil-pokazat-razreshenie-na-ohotu
На Кубани браконьер угрожал ружьем егерю, который попросил показать разрешение на охоту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Ейском районе. В сентябре уголовное дело об угрозе убийством в отношении 47-летнего жителя Москвы направили в суд.

По данным следствия, злоумышленник находился в лесополосе в окрестностях поселка Моревка. Он встретил егеря, который попросил предъявить разрешение на охоту. Мужчина направил на работника лесного охотхозяйства ружье и стал угрожать ему убийством. Егерь помешал злоумышленнику, поле этого тот сбежал.

Возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Подозреваемого на время следствия поместили под подписку о невыезде. Расследование завершили, дело направили в суд. Охотнику грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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