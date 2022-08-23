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В Апшеронском районе двоим мужчинам грозит до 5 лет колонии за убийство косули

Происшествия
23.08.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-dvoim-muzhchinam-grozit-do-5-let-kolonii-za-ubijstvo-kosuli
В Апшеронском районе двоим мужчинам грозит до 5 лет колонии за убийство косули
Фото unsplash.com

Местные жители незаконно убили косулю 5 февраля 2022 года. Их действия причинили крупный ущерб окружающей среде.

Правоохранители установили и личности мужчин, застреливших косулю, и возбудили на них уголовное дело. Местных жителей обвиняют в незаконной охоте.

Уголовное дело рассмотрят в Апшеронском районном суде. За убийство косули мужчинам грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

С 20 августа на Кубани начался сезон спортивной и любительской охоты на полевую и степную дичь. Сотрудники госохотнадзора за прошедшие выходные составили более 60 административных протоколов на охотников. Большая часть из них связана с отсутствием необходимых документов.

Также у охотников изъяли гладкоствольное охотничье оружие и два электронных устройства, имитирующих звуки птиц, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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