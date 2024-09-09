Охотиться на енотов разрешили в лесах Краснодарского края

Охоту на енота-полоскуна откроют на Кубани с 15 октября. Ограничений на отстрел не будет.

Разрешением на охоту планируют уменьшить число енотов в лесах, которым они наносят вред. Сейчас животные расплодились и требуют много ресурсов, поэтому стали серьезным конкурентом местным куницам.

Кроме того, еноты практически всеядны — они едят ящериц, ручьевых крабов, змей, птенцов и яйца, отметил биолог и эколог Вениамин Голубитченко.

«Я не абстрактно это говорю: зоологи делали такое исследование. Давно ведется речь о необходимости в заповедниках, заказниках и в особо охраняемых территориях регулировать численность видов, не свойственных фауне этих районов», — рассказал специалист.

Он также отметил, что енотов-полоскунов стало заметно больше в последние 10 лет, причем не только в лесах — сейчас они появляются в населенных пунктах и роются на помойках. Чем больше мусора, тем больше енотов, которые осваиваются в городской черте.

Охотники при этом добывать пушнину не хотят — шкура никого не интересует, а мясо не особо съедобно — не все умеют его готовить.

«Раньше за лапы и хвост, к примеру, волка давали вознаграждение, которое позволяло охотнику покрыть расходы на организацию охоты по регулированию численности, на бензин. Сейчас это чаще всего волонтерство. Ничего не платят», — отметил биолог.

Зоозащитники при этом против разрешения бесконтрольного отстрела — сейчас нет четкой статистики, какой вред еноты нанесли природе, заповедникам и заказникам, пишет «Новороссийский рабочий».

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