Фазаны и перепелки: сезон охоты на степную и полевую птицу стартовал на Кубани

Отстреливать степную и полевую птицу — самец фазана, перепел, голубь и куропатка — в Краснодарском крае можно до 31 декабря, утку — до 20 января.

С каждым годом охотников в Краснодарском крае становится больше. Для этого необходимо получить охотничий билет.

«Для получения разрешения на добычу природных ресурсов гражданам необходимо отправить заявление в адрес министерства природных ресурсов, оплатить госпошлину и предъявить охотничий билет единого государственного образца», — уточняет главный государственный инспектор отдела Федерального государственного охотничьего контроля и надзора Юрий Шевченко.

Без соответствующих документов охотиться нельзя — это нарушение закона. За него можно навсегда лишиться лицензии, получить штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей и лишиться оружия — его конфискуют.

Охотник также должен знать требования закона «Об оружии», правила безопасности и иметь при себе специальные документы — лицензию на оружие и разрешение на отстрел «объектов животного мира».

«Охотиться можно каждый день, но есть определенные ограничения. Например, за день он может подстрелить около 30 птиц разных видов. После того как этот лимит будет достигнут, оружие необходимо сложить. Вернуться к охоте можно на следующий день», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

В министерстве природных ресурсов напомнили, что охотиться можно в строго отведенных для этого зонах. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон охоты на болотно-луговую дичь стартует 1 сентября, на водоплавающих — 4 сентября .