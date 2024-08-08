«Охота» на вертикальные вывески началась в Новороссийске

Собственника одной из городских пекарен заставили демонтировать вывеску, на которой буквы были расположены сверху вниз.

По словам замглавы Новороссийска Екатерины Степаненко предприниматель добровольно изменил ее на горизонтальную.

Она отметила, что устанавливать такие вертикальные вывески в Новороссийске нельзя как минимум семь лет, согласно «Правилам организации содержания объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и санитарного состояния городских территорий муниципального образования город Новороссийск». Они были утверждены решением гордумы 26 сентября 2017 года. Документ запрещает вертикальное расположение букв на информационном поле вывески.

При этом вертикальных вывесок в городе-герое много. Чаще всего их можно встретить в новых микрорайонах, где в полуподвальные помещения арендуют мелкие предприниматели.

Один из жителей Новороссийска выложил в соцсети «подсказку» для следующего рейда — фотографии вертикальных вывесок на маршруте от улицы Леднева до улицы Советов.

Специалист отдела эстетики и городской среды Виктория Денисова пообещала, что владельцам указанных конструкций направят информацию с разъяснениями действующего законодательства, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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