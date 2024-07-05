Суд определит, нужно ли магазину в Краснодаре согласовать с жильцами вывеску

Верховный суд на примере магазина «Пятерочка» на бульваре Клары Лучко в Краснодаре определит правила установки вывесок и фирменного оформления на фасадах жилых домов.

Участники краснодарского дела — одна из структур X5 Group, арендодатель коммерческого помещения в жилом доме и управляющая компания.

«Пятерочка» на бульваре Клары Лучко открылась в 2017 года. Три проекта вывески с названиями магазина согласовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства. Однако в 2022 году управляющая компания в досудебном порядке потребовала от магазина снять вывески, поскольку посчитала, что те являются рекламной конструкцией. В таком случае размещение на фасаде необходимо согласовывать с собственниками, а ретейлер договоров ни с кем не заключал и решения общего собрания на установку нет.

УК ответа не дождалась, поэтому летом того же года с аналогичными требованиями обратилась в суд. Ответчик возразил против их удовлетворения, поскольку конструкции установлены на основании договора с арендодателем и рекламой не являются, а только предоставляют данные о виде деятельности компании. В таком случае по действующим правилам согласование с собственниками не требуется.

Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами ретейлера, управляющей компании в демонтаже конструкций отказали — их признали информационными вывесками.

«Указание юридическим лицом наименования магазина и указание вида деятельности (универсам) на вывеске по месту его нахождения не может рассматриваться как реклама», — говорится в решении суда.

С этим выводом согласились и апелляционная, и кассационная инстанции. Теперь УК пытается решить вопрос в свою пользу в Верховном суде. Компания настаивает, что вывеска все же является рекламой и направлена на привлечение внимания потребителей, при этом не содержит информации, обязательной к размещению с учетом требований закона.

Кроме того, УК считает, что выводы предыдущих судов противоречат жилищному законодательству и практике его применения, а также указывают что передача общего имущества многоквартирного дома в пользование третьим лицам допускается только по решению общего собрания собственников. Судебное заседание по делу назначено на 23 июля, сообщает «Интерфакс».

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