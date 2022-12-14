Огромные сугробы: почти метр снега намело в горах Сочи

К утру 14 декабря снежный покров на высоте более 2,2 тыс. м составляет 91 см. За прошедшую ночь сугробы выросли на 30 см.

Сейчас на «Розе Пик» идет ливневый снег, температура воздуха — -2 °С, видимость — не более 100 м.

На высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря туман, ливневый мокрый снег. Столбики термометров опустились до 0 °С, видимость составляет 500 м. В Горной Олимпийской деревне на высоте почти 1,2 тыс. м воздух прогрелся до +4 °С, идет ливневый дождь со снегом, видимость — 1 км, сообщается в Telegram-канале курорта «Роза Хутор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на «Розе Хутор» зимний горнолыжный сезон планируют начать 23 декабря.