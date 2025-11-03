Logo
Огромные очереди на канатную дорогу собрались в Сочи в праздничные выходные

Скриншот видео .me/sochinow

Кадрами из сочинских гор 3 ноября поделилась местная жительница в соцсетях.

Девушка засняла на видео очередь, которая растянулась до одного из подъемников канатных дорог. По ее словам, столько желающих покататься на «канатке» она не видела с августа.

На кадрах очередь к подъемнику растянулась на несколько сотен метров от места посадки. По словам автора поста, такой ажиотаж из желающих попасть в горы может быть вызван «Сочи марафоном», из-за которого в городе перекрыли центральные улицы и образовались большие пробки.

Читайте также: показ ко Дню народного единства пройдет на неделе моды в Сочи. На неделе моды уже прошел показ коллекции, посвященной курорту. Ее показал бренд из Екатеринбурга.

В коллекцию вошла одежда с принтом из узнаваемых достопримечательностей курорта. Среди них Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, морской порт и парк «Ривьера».

