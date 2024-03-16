Огромную пробку спровоцировало массовое ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре
Происшествия
16.03.2024 12:06
Авария произошла 16 марта около 11:00 на Ростовском шоссе в районе «Катюши» напротив краснодарского ипподрома.
Кадры с места ДТП публикуют в соцсетях очевидцы. По их словам, столкнулись пять или шесть машин, из-за чего трасса в обе стороны встала.
Пробка растянулась на несколько километров, как на въезд в город, так и на выезд.
По словам очевидцев, погибших в ДТП нет, на месте работают медики скорой помощи.
Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
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