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Массовое ДТП произошло на трассе к морю в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-k-moryu-v-krasnodarskom-krae-est-postradavshie
Массовое ДТП произошло на трассе к морю в Краснодарском крае, есть пострадавшие
Фото Госавтоинспекции Абинского района

Авария произошла 15 марта около 12:00 на 66 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский между Абинском и Ахтырским.

Известно, что на проезжей части столкнулись четыре автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Из-за столкновения нескольких автомобилей движение на этом участке трассы затруднено. На месте работают госавтоинспекторы. Они регулируют движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: два пассажира легковушки погибли в жестком ДТП в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 11 марта в 7:10 на 75 км автодороги Новороссийск — Керчь.

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