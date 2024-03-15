Массовое ДТП произошло на трассе к морю в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Авария произошла 15 марта около 12:00 на 66 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский между Абинском и Ахтырским.

Известно, что на проезжей части столкнулись четыре автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Из-за столкновения нескольких автомобилей движение на этом участке трассы затруднено. На месте работают госавтоинспекторы. Они регулируют движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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