Ограничители высоты установят вблизи Вишняковского моста в Краснодаре

Такие сооружения позволят избежать распространенных на этом участке заторов с участием большегрузов.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, 27 ноября водитель фуры проигнорировал знаки «Ограничение высоты» 3,2 м перед Вишняковским мостом. Понял он это только перед самим сооружением, из-за чего образовался затор.

«Случай с фурой, к сожалению, привычный для этой локации, но может стать последним», — отметили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

До конца года вблизи моста установят три физических ограничителя высоты — два на улице Ставропольской и один на Вишняковой за 200 м до моста.

