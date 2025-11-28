Logo
Ограничители высоты установят вблизи Вишняковского моста в Краснодаре

Общество
Ограничители высоты установят вблизи Вишняковского моста в Краснодаре
Фото t.me/deptrans_krd

Такие сооружения позволят избежать распространенных на этом участке заторов с участием большегрузов. 

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, 27 ноября водитель фуры проигнорировал знаки «Ограничение высоты» 3,2 м перед Вишняковским мостом. Понял он это только перед самим сооружением, из-за чего образовался затор. 

«Случай с фурой, к сожалению, привычный для этой локации, но может стать последним», — отметили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

До конца года вблизи моста установят три физических ограничителя высоты — два на улице Ставропольской и один на Вишняковой за 200 м до моста. 

Читайте также: в Краснодаре в декабре временно ограничат движение в районе «Авроры».

