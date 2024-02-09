Ограничения по режиму ледового плавания ввели в порту Ейска

Ограничение по режиму ледового плавания установили с 9 по 15 февраля.

Решение связано с ослаблением ледовых процессов и благоприятным прогнозом погодных условий в акватории порта Ейска, Азовском море и Таганрогском заливе.

«Установить ограничение по режиму ледового плавания в период с 9 по 15 февраля в акватории морского порта Ейска и подходах к нему», — сообщает пресс-служба Ейского филиала администрации морских портов Азовского моря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в порту Ейска работает ледокол «Капитан Крутов». Всего в Азовском море работают шесть судов —два буксира и четыре ледокола.