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Ограничения по режиму ледового плавания ввели в порту Ейска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranicheniya-po-rezhimu-ledovogo-plavaniya-vveli-v-portu-ejska
Ограничения по режиму ледового плавания ввели в порту Ейска
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Ограничение по режиму ледового плавания установили с 9 по 15 февраля.

Решение связано с ослаблением ледовых процессов и благоприятным прогнозом погодных условий в акватории порта Ейска, Азовском море и Таганрогском заливе.

«Установить ограничение по режиму ледового плавания в период с 9 по 15 февраля в акватории морского порта Ейска и подходах к нему», — сообщает пресс-служба Ейского филиала администрации морских портов Азовского моря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  в порту Ейска работает ледокол «Капитан Крутов». Всего в Азовском море работают шесть судов —два буксира и четыре ледокола.

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