Ограничения для грузовиков введут летом на двух федеральных трассах на Кубани

Речь идет об участке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский от станицы Северской до Крымска и о трассе А-147 Джубга — Сочи.

Ограничения введут с 1 июня, действовать они будут по 15 сентября.

Уточняется, что на участке трассы А-146 ограничения движения для грузовиков и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 15 т ограничения будут действовать осуществляется с 8:00 до 20:00.

На всем протяжении трассы А-147 ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 часа в выходные и праздничные дни, а также с пятницы по воскресенье каждой недели, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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