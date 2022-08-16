Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 23 августа

Общество
16.08.2022 09:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-23-avgusta
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 23 августа
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Аэропорты Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать как минимум до 03:45 23 августа.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Донбассе.

Читайте также: пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края с начала 2022 года снизился на 34,2%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях