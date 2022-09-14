Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 сентября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов сообщили в Росавиации 14 сентября.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также в Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, и Элисту продлен до 3:45 22 сентября.

Остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края был продлен до 16 сентября.