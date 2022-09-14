Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 сентября

Общество
14.09.2022 09:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-22-sentyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов сообщили в Росавиации 14 сентября.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также в Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, и Элисту продлен до 3:45 22 сентября.

Остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края был продлен до 16 сентября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ЭСК РФС признала все решения арбитра в матче «Краснодар» — ЦСКА верными
  2. Политолог Игорь Панарин: казаки из отряда «Кубань» действовали под Красным Лиманом как настоящие герои
  3. Часть учителей из школ Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях