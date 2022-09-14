Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 22 сентября
Общество
14.09.2022 09:16
О продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов сообщили в Росавиации 14 сентября.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также в Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, и Элисту продлен до 3:45 22 сентября.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края был продлен до 16 сентября.
Популярные новости
- ЭСК РФС признала все решения арбитра в матче «Краснодар» — ЦСКА верными
- Политолог Игорь Панарин: казаки из отряда «Кубань» действовали под Красным Лиманом как настоящие герои
- Часть учителей из школ Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?