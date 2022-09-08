Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 16 сентября

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О продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов сообщили в Росавиации 7 сентября.

До 3:45 16 сентября закрытыми остаются аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи и Минеральных Вод, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 10 сентября.